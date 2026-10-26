В Україні розробили законопроєкт про пріоритетний перетин кордону для ветеранів

В Україні розробили законопроєкт, який передбачає право ветеранів на першочерговий перетин державного кордону. Скористатися ним також зможуть члени їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт Мінветеранів про пріоритетні напрями роботи на 2026-2027 роки та повідомлення голови Ради ветеранів Андрія Козюри у Facebook .

Хто зможе перетинати кордон першочергово

Ініціатива стосується учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Право на пріоритетний перетин кордону також планують поширити на членів їхніх сімей, які їдуть разом із ними в одному транспортному засобі.

Для цього пропонують внести зміни до статті 23 Закону України "Про прикордонний контроль". Вони передбачатимуть проходження прикордонного контролю в пріоритетному порядку, без очікування в загальній черзі.

Водночас автомобіль має бути зареєстрований і перебувати в законному користуванні ветерана або члена його сім’ї.

Козюра висловив сподівання, що документ якнайшвидше передадуть на розгляд Верховної Ради. Він зазначив, що запровадження таких правил стане одним зі способів висловити повагу людям, які захищали Україну.