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Государство собирается системно считать данные о ветеранах: для чего это нужно

15:10 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Зачем будут собирать данные о ветеранах (фото РБК-Украина)

Минветеранов и Госстат впервые начали совместную работу по сбору данных о ветеранах. Государство хочет лучше понимать, где они работают, имеют ли собственный бизнес и в какой поддержке нуждаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Минветеранов о приоритетных направлениях работы на 2026-2027 годы и сообщение в Facebook.

Каких данных не хватает государству

В настоящее время государственные органы используют информацию из реестров, административные данные, результаты отдельных исследований и опросов.

Однако для обоснованных решений нужны системные и сравнимые статистические показатели, позволяющие комплексно оценивать положение ветеранов и ветеранок.

В частности государство стремится лучше понимать их занятость, участие в экономической жизни, предпринимательскую активность и другие характеристики социально-экономического положения. Также важно отслеживать изменения в жизни людей после завершения военной службы.

Как будут использовать статистику

Минветеранов и Госстат обсудили разработку методологии статистических наблюдений, список необходимых показателей и источники данных. Отдельно рассмотрели возможность анализировать информацию по возрасту, полу и другим социально-демографическим характеристикам ветеранов и ветеранок.

Такие данные должны помочь государству определить актуальные потребности ветеранов, оценивать эффективность программ поддержки, прогнозировать необходимые ресурсы и обосновывать управленческие и бюджетные решения.

После первой рабочей встречи стороны определили направления дальнейшей проработки статистической методологии и возможных механизмов организации таких наблюдений.

Ранее мы писали о том, что в Украине разработали законопроект, который позволит ветеранам пересекать государственную границу вне очереди. Такое право также предусмотрено для членов их семей, путешествующих вместе с ветераном в одном автомобиле.

Читайте также о том, что программу "Ветеранский спорт" приостановили в октябре, потому что на нее закончились бюджетные деньги. Она предоставляла право ветеранам и ветеранкам получать 1500 гривен ежеквартально на занятия в спортзале, плавании, оздоровительной гимнастике и т.д.

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