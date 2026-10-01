Чому зупинили програму "Ветеранський спорт" у жовтні: роз'яснення Мінветеранів
Жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не стартує. Захисники вже почали отримувати повідомлення, що заявки не приймаються. В уряді пояснюють це тим, що передбачені на програму гроші вичерпалися.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Чому скасували жовтневий етап
У відомстві пояснюють, що на програму вже спрямували всі передбачені на цей рік кошти, зокрема ті, що повернулися за попередні періоди. Водночас для проведення жовтневого етапу потрібне додаткове фінансування, а можливості виділити ці кошти з державного бюджету наразі немає.
Цьогоріч на програму спочатку передбачили 600 млн гривень - із розрахунку на 100 тисяч отримувачів щокварталу. За три квартали очікували близько 300 тисяч заявок.
Однак попит на програму виявився значно вищим. Нею скористалися понад 800 тисяч разів, а загальна сума виплат у 2026 році перевищила 1,2 млрд гривень.
Тому в жовтні:
- новий етап подання заявок у "Дії" не відкриватиметься;
- виплати у розмірі 1 500 гривень у межах цього етапу проводитися не будуть.
Що буде з програмою у 2027 році
У Мінветеранів зазначили, що працюють над продовженням "Ветеранського спорту" у 2027 році. Планується перевести програму з експериментального формату на постійну основу.
Її формат та обсяг фінансування визначатимуться з урахуванням можливостей державного бюджету.
Водночас у відомстві зазначили, що підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх родин залишається одним із напрямів державної політики.
У проєкті Державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику загалом передбачено 20,5 млрд гривень. Це на 3 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.
Раніше РБК-Україна розповідало, що за програмою "Ветеранський спорт" ветерани та ветеранки могли отримувати 1500 гривень щоквартально. Кошти можна було витратити, зокрема, на заняття у спортзалі, плавання, оздоровчу гімнастику та інші види фізичної активності.
Також ми писали, що раніше заяву на участь у програмі "Ветеранський спорт" потрібно було подавати навіть тим, хто вже отримував виплати. Заяву можна було подати через "Дію", обравши "Ветеранський спорт" та "Дія.Картку". Кошти дозволяли витрачати на тренажерні зали, басейни, спортивні секції та інші активності.