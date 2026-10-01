Чому зупинили програму "Ветеранський спорт" у жовтні: роз'яснення Мінветеранів

Жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не стартує. Захисники вже почали отримувати повідомлення, що заявки не приймаються. В уряді пояснюють це тим, що передбачені на програму гроші вичерпалися.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України .

Чому скасували жовтневий етап

У відомстві пояснюють, що на програму вже спрямували всі передбачені на цей рік кошти, зокрема ті, що повернулися за попередні періоди. Водночас для проведення жовтневого етапу потрібне додаткове фінансування, а можливості виділити ці кошти з державного бюджету наразі немає.

Цьогоріч на програму спочатку передбачили 600 млн гривень - із розрахунку на 100 тисяч отримувачів щокварталу. За три квартали очікували близько 300 тисяч заявок.

Однак попит на програму виявився значно вищим. Нею скористалися понад 800 тисяч разів, а загальна сума виплат у 2026 році перевищила 1,2 млрд гривень.

Тому в жовтні:

новий етап подання заявок у "Дії" не відкриватиметься;

виплати у розмірі 1 500 гривень у межах цього етапу проводитися не будуть.

Що буде з програмою у 2027 році

У Мінветеранів зазначили, що працюють над продовженням "Ветеранського спорту" у 2027 році. Планується перевести програму з експериментального формату на постійну основу.

Її формат та обсяг фінансування визначатимуться з урахуванням можливостей державного бюджету.

Водночас у відомстві зазначили, що підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх родин залишається одним із напрямів державної політики.

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику загалом передбачено 20,5 млрд гривень. Це на 3 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.