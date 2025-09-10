Держава повертає гроші за навчання у вишах дітям захисників: як отримати компенсацію

Що відомо про компенсацію

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що доступ до освіти для дітей наших захисників і захисниць - безумовний пріоритет держави.

"Механізм підтвердження компенсації через "Дію" знімає зайву бюрократію та дає студентам змогу зосередитися на навчанні. Просимо заклади оперативно супроводжувати студентів - від перевірки даних у ЄДЕБО до виплат компенсацій", - заявив міністр.

Компенсацію надає Міністерство у справах ветеранів України.

Як отримати компенсацію

Щоб скористатися допомогою, студентам потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" протягом 20 календарних днів. Після цього гроші перерахують безпосередньо на рахунок навчального закладу, який поверне раніше сплачену суму за контракт.

Компенсація можлива незалежно від форми власності закладу - державний, комунальний або приватний - за умови наявності ліцензії та укладеного договору з Міністерством у справах ветеранів України.

Покрокова інструкція:

відкрити застосунок "Дія" та знайти сертифікат у розділі "Документи";

перевірити дані: ПІБ, заклад, спеціальність та сума компенсації;

натиснути "Підписати" - на це відведено 20 днів;

підписати запит за допомогою Дія.Підпису;

очікувати push-сповіщення про результат.

Сертифікат та сповіщення надходять поетапно, тож не потрібно хвилюватися, якщо вони не відображаються одразу. Втім, у разі неотримання сповіщення потрібно уточнити у своєму закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством, і подати документи, що підтверджують статус дитини (наприклад, витяг з ЄДРВВ).

Хто має право на компенсацію

Отримати компенсацію можуть діти, які навчаються за контрактом у професійних, фахових передвищих або вищих закладах освіти, і належать до однієї з груп:

члени сімей загиблих захисників чи захисниць;

діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти зниклих безвісти під час війни;

діти полонених;

діти, які постраждали під час Революції гідності.

Ініціатива реалізується у межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабміну № 318 від 14 березня 2025 року.

Наголосимо, що сертифікати видаються за попередній навчальний рік. Студенти, які вступили цього року, можуть подати документи для участі у проекті у 2025/2026 навчальному році - виплати плануються орієнтовно у листопаді.

Якщо студент отримує грант від МОН, він не є перешкодою для компенсації - сума допомоги буде зменшена на розмір гранту.