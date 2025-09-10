ua en ru
В Україні стартує спецсесія ЄВІ: що потрібно знати учасникам

Середа 10 вересня 2025 11:14
В Україні стартує спецсесія ЄВІ: що потрібно знати учасникам В Україні 11 вересня стартує додаткова сесія ЄВІ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

11 вересня в Україні розпочинається спеціальна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для майбутніх магістрантів та аспірантів. Триватиме вона чотири дні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Запрошення та документи

Учасники мають самостійно завантажити й роздрукувати запрошення-перепустку зі свого електронного кабінету, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.

На вхід до пункту тестування необхідно мати:

  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
  • оригінал екзаменаційного листа;
  • запрошення-перепустку.

У разі запізнення або відсутності потрібних документів учасника до іспиту не допустять, а кошти, сплачені за складання ЄВІ, не повертають.

Що можна мати при собі

Дозволяється взяти прозору пляшку води та ручку будь-якого кольору. Чернетки організатори нададуть на місці.

Структура іспиту

ЄВІ складається з двох блоків:

  • тест із загальної навчальної компетентності (ТЗНК) - 33 завдання, 75 хвилин, максимум 33 бали;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) - 30 завдань, 45 хвилин, максимум 30 балів.

Отримані бали переводяться у шкалу 100-200. Пороговий бал для участі у магістратурі - 5 правильних відповідей у кожному блоці, для вступу в аспірантуру - щонайменше 150 балів за кожен блок.

Результати

Тестові бали учасники дізнаються одразу після завершення іспиту. Офіційні результати у рейтинговій шкалі з’являться у кабінетах до 23 вересня.

Тренування перед тестом

Майбутнім вступникам радять скористатися платформою ЗНО-ОНЛАЙН, де доступні завдання попередніх років, демонстраційні версії ТЗНК та коментарі фахівців з виконання складних завдань.

Читайте також про те, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглядає можливість запровадження дводенної моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.

Раніше ми писали про те, що найскладнішим предметом єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників у магістратуру цього року став "Облік і фінанси".

