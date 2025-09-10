RU

Общество Образование Деньги Изменения

Государство возвращает деньги за обучение в вузах детям защитников: как получить компенсацию

Детям защитников вернут деньги за обучение в вузах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Более 13 тысяч студентов - детей защитников и защитниц Украины получат полную компенсацию стоимости контрактного обучения за 2024/2025 учебный год. Сертификаты им поступят в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Что известно о компенсации

Министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что доступ к образованию для детей наших защитников и защитниц - безусловный приоритет государства.

"Механизм подтверждения компенсации через "Дію" снимает лишнюю бюрократию и дает студентам возможность сосредоточиться на учебе. Просим заведения оперативно сопровождать студентов - от проверки данных в ЕГЭБО до выплат компенсаций", - заявил министр.

Компенсацию предоставляет Министерство по делам ветеранов Украины.

Как получить компенсацию

Чтобы воспользоваться помощью, студентам нужно подтвердить сертификат в приложении "Дія" в течение 20 календарных дней. После этого деньги перечислят непосредственно на счет учебного заведения, которое вернет ранее уплаченную сумму за контракт.

Компенсация возможна независимо от формы собственности заведения - государственное, коммунальное или частное - при условии наличия лицензии и заключенного договора с Министерством по делам ветеранов Украины.

Пошаговая инструкция:

  • открыть приложение "Дія" и найти сертификат в разделе "Документы";
  • проверить данные: ФИО, заведение, специальность и сумма компенсации;
  • нажать "Подписать" - на это отведено 20 дней;
  • подписать запрос с помощью Дія.Підпису;
  • ожидать push-уведомления о результате.

Сертификат и уведомления поступают поэтапно, поэтому не нужно волноваться, если они не отображаются сразу. Однако в случае неполучения уведомления нужно уточнить в своем учебном заведении, подписан ли договор с Министерством, и подать документы, подтверждающие статус ребенка (например, выписку из ЕГРВВ).

Кто имеет право на компенсацию

Получить компенсацию могут дети, которые учатся по контракту в профессиональных, профессиональных предвысших или высших учебных заведениях, и относятся к одной из групп:

  • члены семей погибших защитников или защитниц;
  • дети ветеранов/ветеранок с инвалидностью вследствие войны;
  • дети участников боевых действий;
  • дети пропавших без вести во время войны;
  • дети пленных;
  • дети, пострадавшие во время Революции достоинства.

Инициатива реализуется в рамках экспериментального порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 318 от 14 марта 2025 года.

Подчеркнем, что сертификаты выдаются за предыдущий учебный год. Студенты, поступившие в этом году, могут подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году - выплаты планируются ориентировочно в ноябре.

Если студент получает грант от МОН, он не является препятствием для компенсации - сумма помощи будет уменьшена на размер гранта.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля, участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Читайте также о том, что 11 сентября в Украине начинается специальная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для будущих магистрантов и аспирантов. Продлится она четыре дня.

МОНСтудентыОбразование в Украине