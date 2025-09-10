ua en ru
Держава повертає гроші за навчання у вишах дітям захисників: як отримати компенсацію

Середа 10 вересня 2025 18:22
Держава повертає гроші за навчання у вишах дітям захисників: як отримати компенсацію Дітям захисників повернуть гроші за навчання у вишах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Понад 13 тисяч студентів - дітей захисників та захисниць України отримають повну компенсацію вартості контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Сертифікати їм надійдуть у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОН.

Що відомо про компенсацію

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що доступ до освіти для дітей наших захисників і захисниць - безумовний пріоритет держави.

"Механізм підтвердження компенсації через "Дію" знімає зайву бюрократію та дає студентам змогу зосередитися на навчанні. Просимо заклади оперативно супроводжувати студентів - від перевірки даних у ЄДЕБО до виплат компенсацій", - заявив міністр.

Компенсацію надає Міністерство у справах ветеранів України.

Як отримати компенсацію

Щоб скористатися допомогою, студентам потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" протягом 20 календарних днів. Після цього гроші перерахують безпосередньо на рахунок навчального закладу, який поверне раніше сплачену суму за контракт.

Компенсація можлива незалежно від форми власності закладу - державний, комунальний або приватний - за умови наявності ліцензії та укладеного договору з Міністерством у справах ветеранів України.

Покрокова інструкція:

  • відкрити застосунок "Дія" та знайти сертифікат у розділі "Документи";
  • перевірити дані: ПІБ, заклад, спеціальність та сума компенсації;
  • натиснути "Підписати" - на це відведено 20 днів;
  • підписати запит за допомогою Дія.Підпису;
  • очікувати push-сповіщення про результат.

Сертифікат та сповіщення надходять поетапно, тож не потрібно хвилюватися, якщо вони не відображаються одразу. Втім, у разі неотримання сповіщення потрібно уточнити у своєму закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством, і подати документи, що підтверджують статус дитини (наприклад, витяг з ЄДРВВ).

Хто має право на компенсацію

Отримати компенсацію можуть діти, які навчаються за контрактом у професійних, фахових передвищих або вищих закладах освіти, і належать до однієї з груп:

  • члени сімей загиблих захисників чи захисниць;
  • діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти зниклих безвісти під час війни;
  • діти полонених;
  • діти, які постраждали під час Революції гідності.

Ініціатива реалізується у межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабміну № 318 від 14 березня 2025 року.

Наголосимо, що сертифікати видаються за попередній навчальний рік. Студенти, які вступили цього року, можуть подати документи для участі у проекті у 2025/2026 навчальному році - виплати плануються орієнтовно у листопаді.

Якщо студент отримує грант від МОН, він не є перешкодою для компенсації - сума допомоги буде зменшена на розмір гранту.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. Станом на 31 липня, участь у ньому беруть вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.

Читайте також про те, що 11 вересня в Україні розпочинається спеціальна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для майбутніх магістрантів та аспірантів. Триватиме вона чотири дні.

