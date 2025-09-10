Держава повертає гроші за навчання у вишах дітям захисників: як отримати компенсацію
Понад 13 тисяч студентів - дітей захисників та захисниць України отримають повну компенсацію вартості контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Сертифікати їм надійдуть у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОН.
Що відомо про компенсацію
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що доступ до освіти для дітей наших захисників і захисниць - безумовний пріоритет держави.
"Механізм підтвердження компенсації через "Дію" знімає зайву бюрократію та дає студентам змогу зосередитися на навчанні. Просимо заклади оперативно супроводжувати студентів - від перевірки даних у ЄДЕБО до виплат компенсацій", - заявив міністр.
Компенсацію надає Міністерство у справах ветеранів України.
Як отримати компенсацію
Щоб скористатися допомогою, студентам потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" протягом 20 календарних днів. Після цього гроші перерахують безпосередньо на рахунок навчального закладу, який поверне раніше сплачену суму за контракт.
Компенсація можлива незалежно від форми власності закладу - державний, комунальний або приватний - за умови наявності ліцензії та укладеного договору з Міністерством у справах ветеранів України.
Покрокова інструкція:
- відкрити застосунок "Дія" та знайти сертифікат у розділі "Документи";
- перевірити дані: ПІБ, заклад, спеціальність та сума компенсації;
- натиснути "Підписати" - на це відведено 20 днів;
- підписати запит за допомогою Дія.Підпису;
- очікувати push-сповіщення про результат.
Сертифікат та сповіщення надходять поетапно, тож не потрібно хвилюватися, якщо вони не відображаються одразу. Втім, у разі неотримання сповіщення потрібно уточнити у своєму закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством, і подати документи, що підтверджують статус дитини (наприклад, витяг з ЄДРВВ).
Хто має право на компенсацію
Отримати компенсацію можуть діти, які навчаються за контрактом у професійних, фахових передвищих або вищих закладах освіти, і належать до однієї з груп:
- члени сімей загиблих захисників чи захисниць;
- діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти зниклих безвісти під час війни;
- діти полонених;
- діти, які постраждали під час Революції гідності.
Ініціатива реалізується у межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабміну № 318 від 14 березня 2025 року.
Наголосимо, що сертифікати видаються за попередній навчальний рік. Студенти, які вступили цього року, можуть подати документи для участі у проекті у 2025/2026 навчальному році - виплати плануються орієнтовно у листопаді.
Якщо студент отримує грант від МОН, він не є перешкодою для компенсації - сума допомоги буде зменшена на розмір гранту.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. Станом на 31 липня, участь у ньому беруть вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
Читайте також про те, що 11 вересня в Україні розпочинається спеціальна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для майбутніх магістрантів та аспірантів. Триватиме вона чотири дні.