Государство возвращает деньги за обучение в вузах детям защитников: как получить компенсацию

Более 13 тысяч студентов - детей защитников и защитниц Украины получат полную компенсацию стоимости контрактного обучения за 2024/2025 учебный год. Сертификаты им поступят в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

Что известно о компенсации

Министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что доступ к образованию для детей наших защитников и защитниц - безусловный приоритет государства.

"Механизм подтверждения компенсации через "Дію" снимает лишнюю бюрократию и дает студентам возможность сосредоточиться на учебе. Просим заведения оперативно сопровождать студентов - от проверки данных в ЕГЭБО до выплат компенсаций", - заявил министр.

Компенсацию предоставляет Министерство по делам ветеранов Украины.

Как получить компенсацию

Чтобы воспользоваться помощью, студентам нужно подтвердить сертификат в приложении "Дія" в течение 20 календарных дней. После этого деньги перечислят непосредственно на счет учебного заведения, которое вернет ранее уплаченную сумму за контракт.

Компенсация возможна независимо от формы собственности заведения - государственное, коммунальное или частное - при условии наличия лицензии и заключенного договора с Министерством по делам ветеранов Украины.

Пошаговая инструкция:

открыть приложение "Дія" и найти сертификат в разделе "Документы";

проверить данные: ФИО, заведение, специальность и сумма компенсации;

нажать "Подписать" - на это отведено 20 дней;

подписать запрос с помощью Дія.Підпису;

ожидать push-уведомления о результате.

Сертификат и уведомления поступают поэтапно, поэтому не нужно волноваться, если они не отображаются сразу. Однако в случае неполучения уведомления нужно уточнить в своем учебном заведении, подписан ли договор с Министерством, и подать документы, подтверждающие статус ребенка (например, выписку из ЕГРВВ).

Кто имеет право на компенсацию

Получить компенсацию могут дети, которые учатся по контракту в профессиональных, профессиональных предвысших или высших учебных заведениях, и относятся к одной из групп:

члены семей погибших защитников или защитниц;

дети ветеранов/ветеранок с инвалидностью вследствие войны;

дети участников боевых действий;

дети пропавших без вести во время войны;

дети пленных;

дети, пострадавшие во время Революции достоинства.

Инициатива реализуется в рамках экспериментального порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 318 от 14 марта 2025 года.

Подчеркнем, что сертификаты выдаются за предыдущий учебный год. Студенты, поступившие в этом году, могут подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году - выплаты планируются ориентировочно в ноябре.

Если студент получает грант от МОН, он не является препятствием для компенсации - сумма помощи будет уменьшена на размер гранта.