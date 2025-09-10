ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Государство возвращает деньги за обучение в вузах детям защитников: как получить компенсацию

Среда 10 сентября 2025 18:22
UA EN RU
Государство возвращает деньги за обучение в вузах детям защитников: как получить компенсацию Детям защитников вернут деньги за обучение в вузах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Более 13 тысяч студентов - детей защитников и защитниц Украины получат полную компенсацию стоимости контрактного обучения за 2024/2025 учебный год. Сертификаты им поступят в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Что известно о компенсации

Министр образования и науки Оксен Лисовый отметил, что доступ к образованию для детей наших защитников и защитниц - безусловный приоритет государства.

"Механизм подтверждения компенсации через "Дію" снимает лишнюю бюрократию и дает студентам возможность сосредоточиться на учебе. Просим заведения оперативно сопровождать студентов - от проверки данных в ЕГЭБО до выплат компенсаций", - заявил министр.

Компенсацию предоставляет Министерство по делам ветеранов Украины.

Как получить компенсацию

Чтобы воспользоваться помощью, студентам нужно подтвердить сертификат в приложении "Дія" в течение 20 календарных дней. После этого деньги перечислят непосредственно на счет учебного заведения, которое вернет ранее уплаченную сумму за контракт.

Компенсация возможна независимо от формы собственности заведения - государственное, коммунальное или частное - при условии наличия лицензии и заключенного договора с Министерством по делам ветеранов Украины.

Пошаговая инструкция:

  • открыть приложение "Дія" и найти сертификат в разделе "Документы";
  • проверить данные: ФИО, заведение, специальность и сумма компенсации;
  • нажать "Подписать" - на это отведено 20 дней;
  • подписать запрос с помощью Дія.Підпису;
  • ожидать push-уведомления о результате.

Сертификат и уведомления поступают поэтапно, поэтому не нужно волноваться, если они не отображаются сразу. Однако в случае неполучения уведомления нужно уточнить в своем учебном заведении, подписан ли договор с Министерством, и подать документы, подтверждающие статус ребенка (например, выписку из ЕГРВВ).

Кто имеет право на компенсацию

Получить компенсацию могут дети, которые учатся по контракту в профессиональных, профессиональных предвысших или высших учебных заведениях, и относятся к одной из групп:

  • члены семей погибших защитников или защитниц;
  • дети ветеранов/ветеранок с инвалидностью вследствие войны;
  • дети участников боевых действий;
  • дети пропавших без вести во время войны;
  • дети пленных;
  • дети, пострадавшие во время Революции достоинства.

Инициатива реализуется в рамках экспериментального порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 318 от 14 марта 2025 года.

Подчеркнем, что сертификаты выдаются за предыдущий учебный год. Студенты, поступившие в этом году, могут подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году - выплаты планируются ориентировочно в ноябре.

Если студент получает грант от МОН, он не является препятствием для компенсации - сумма помощи будет уменьшена на размер гранта.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. По состоянию на 31 июля, участие в нем принимают уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Читайте также о том, что 11 сентября в Украине начинается специальная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для будущих магистрантов и аспирантов. Продлится она четыре дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Студенты Образование в Украине
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России