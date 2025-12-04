ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали еще 10 улиц и переулков

Четверг 04 декабря 2025 15:19
UA EN RU
Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали еще 10 улиц и переулков Фото: В Киеве переименовали несколько улиц (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны с Россией. Решение приняли 4 декабря на пленарном заседании Киевсовета.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха отметила, что дерусификация продолжается и направлена на лишение столицы символического присутствия страны-агрессора. По ее словам, переименование является важным элементом сопротивления и возвращения исторической памяти.

Какие объекты получили новые названия

Голосеевский район:

  • улица Левитана - улица Лукрецкая.

Оболонский район:

  • проспект Маршала Рокоссовского - проспект Дмитрия Павлычко.

Печерский район:

  • часть улицы Лаврской (от площади Славы до ул. Добровольческих батальонов) переименована в улицу Ивана Мазепы;
  • части улицы от Добровольческих батальонов до Наводницкой площади возвращено историческое название - улица Новонаводницкая.

Дарницкий район:

  • улица Суворова - улица Людмилы Фои;
  • улица Волго-Донская - улица Павла Петриченко.

Днепровский район:

  • улица Сулеймана Стальского - улица Игоря Юхновского;
  • переулок Макаренко - переулок Софии Окуневской;
  • улица Макаренко - улица Батальона Шейха Мансура.

Святошинский район:

  • переулок Дунаевского - переулок Цундаровский;
  • улица Дунаевского - улица Цундаровская.

Напомним, в августе нынешнего года в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. Тогда в столице появились улица Героев полка "Азов", площадь Героев УПА, улица Гуцульская и другие новые названия, которые заменили советские или российские топонимы.

РБК-Украина также рассказывало, что после переименования улиц украинцам не нужно срочно менять документы - это можно сделать во время плановых процедур, таких как замена паспорта или смена фамилии. Правоустанавливающие документы на недвижимость остаются в силе и обновляются только при необходимости, например при продаже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевский городской совет
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев