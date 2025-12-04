Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали еще 10 улиц и переулков
В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны с Россией. Решение приняли 4 декабря на пленарном заседании Киевсовета.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.
Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха отметила, что дерусификация продолжается и направлена на лишение столицы символического присутствия страны-агрессора. По ее словам, переименование является важным элементом сопротивления и возвращения исторической памяти.
Какие объекты получили новые названия
Голосеевский район:
- улица Левитана - улица Лукрецкая.
Оболонский район:
- проспект Маршала Рокоссовского - проспект Дмитрия Павлычко.
Печерский район:
- часть улицы Лаврской (от площади Славы до ул. Добровольческих батальонов) переименована в улицу Ивана Мазепы;
- части улицы от Добровольческих батальонов до Наводницкой площади возвращено историческое название - улица Новонаводницкая.
Дарницкий район:
- улица Суворова - улица Людмилы Фои;
- улица Волго-Донская - улица Павла Петриченко.
Днепровский район:
- улица Сулеймана Стальского - улица Игоря Юхновского;
- переулок Макаренко - переулок Софии Окуневской;
- улица Макаренко - улица Батальона Шейха Мансура.
Святошинский район:
- переулок Дунаевского - переулок Цундаровский;
- улица Дунаевского - улица Цундаровская.
Напомним, в августе нынешнего года в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. Тогда в столице появились улица Героев полка "Азов", площадь Героев УПА, улица Гуцульская и другие новые названия, которые заменили советские или российские топонимы.
РБК-Украина также рассказывало, что после переименования улиц украинцам не нужно срочно менять документы - это можно сделать во время плановых процедур, таких как замена паспорта или смена фамилии. Правоустанавливающие документы на недвижимость остаются в силе и обновляются только при необходимости, например при продаже.