Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали еще 10 улиц и переулков

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых были связаны с Россией. Решение приняли 4 декабря на пленарном заседании Киевсовета.

Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха отметила, что дерусификация продолжается и направлена на лишение столицы символического присутствия страны-агрессора. По ее словам, переименование является важным элементом сопротивления и возвращения исторической памяти.

Напомним, в августе нынешнего года в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. Тогда в столице появились улица Героев полка "Азов", площадь Героев УПА, улица Гуцульская и другие новые названия, которые заменили советские или российские топонимы.

РБК-Украина также рассказывало, что после переименования улиц украинцам не нужно срочно менять документы - это можно сделать во время плановых процедур, таких как замена паспорта или смена фамилии. Правоустанавливающие документы на недвижимость остаются в силе и обновляются только при необходимости, например при продаже.