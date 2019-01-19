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В Дерри возле суда взорвался автомобиль

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 23:47
В Дерри возле суда взорвался автомобиль
Фото: место происшествия (Sky News)

О пострадавших информация не сообщается

В центре города Лондондерри (Северная Ирландия) возле здания суда в субботу произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, информации о пострадавших нет. Городская полиция, опубликовавшая фотографию горящего автомобиля, подозревает, что он мог быть заминирован.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-восточной окраине Лондона (Великобритания) загорелись автобусы, пожар сопровождается взрывами.

Тогда в Лондонскую пожарную бригаду поступило около 40 звонков о пожаре и взрывах на Фарнборо-Хилл.

Позднее выяснилось, что на автобазе загорелись 11 автобусов. 

Как писало РБК-Украина, в октябре на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар. 

Добавим, в нобре 2018 года из-за неисправности в лондонском аэропорту Хитроу были отменены десятки рейсов. 

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