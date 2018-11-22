На окраине Лондона загорелись автобусы, пожар сопровождается взрывами

Фото: пожар в Лондоне (twitter.com/LondonFire)

По предварительным данным, сгорели 11 автобусов

На юго-восточной окраине Лондона (Великобритания) загорелись автобусы, пожар сопровождается взрывами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что ранним утром в Лондонскую пожарную бригаду поступило около 40 звонков о пожаре и взрывах на Фарнборо-Хилл. На месте выяснилось, что на автобазе загорелись 11 автобусов. На данный момент информации о пострадавших нет, спасатели предупреждают о пробках в связи с тушением масштабного возгорания.

Напомним, в октябре на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. Предварительной информации, в двухэтажном здании произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар.

В начале ноября из-за неисправности в лондонском аэропорту Хитроу были отменены десятки рейсов. В частности, из-за неисправности сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе она перестала принимать рейсы. Аэропорт функционировал на полную мощность, поэтому не было возможности переправить самолеты с одной полосы на другую.