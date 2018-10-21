В Лондоне произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

Фото: последствия взрыва в Лондоне (twitter.com/rahmanalanezi)

По предварительной информации, в доме взорвался газ

На северо-западе Лондона (Великобритания) произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что, по предварительной информации, в двухэтажном здании произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар. На данный момент известно о гибели пожилой женщины, пожарным удалось спасти троих человек.

Также сообщается, что на тушение пожара ушло несколько часов, а спасателям пришлось эвакуировать около 40 жителей близлежащих домов.

A @LondonFire height appliance (Ariel Ladder Platform) is now being used at the fire in Harrow. pic.twitter.com/LgcH3fAMzs — Paul Wood (@PaulWood1961) October 21, 2018

Напомним, в июне в метро на севере Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро человек. По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание.

В сентябре в Лондоне здание ВВС заблокировали из-за подозрительного фургона. В частности, сотрудников компании просили в течение нескольких часов не выходить из здания и не приближаться к окнам. Внимание полицейских привлек оранжевый фургон без опознавательных знаков, впоследствии они с помощью самоходного робота совершили три контролируемых взрыва. Внутри фургона обнаружили мотоцикл и несколько коробок.