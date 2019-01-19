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У Деррі біля суду вибухнув автомобіль

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 23:47
У Деррі біля суду вибухнув автомобіль
Фото: місце події (Sky News)

Інформація про постраждалих не повідомляється

У центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, інформації про потерпілих немає. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрює, що він міг бути замінований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південно-східній околиці Лондона (Великобританія) загорілися автобуси, пожежа супроводжується вибухами.
Тоді в Лондонську пожежну бригаду надійшло близько 40 дзвінків про пожежу та вибухи на Фарнборо-Хілл.

Пізніше з'ясувалося, що на автобазі загорілися 11 автобусів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні на північному заході Лондона стався вибух в житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обрушилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.

Додамо, в Нобре 2018 року через несправності в лондонському аеропорту Хітроу були скасовані десятки рейсів.

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