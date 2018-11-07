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Из-за неисправности в лондонском аэропорту Хитроу отменены десятки рейсов

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 12:10
Фото: аэропорт Хитроу (Getty Images)
Фото: аэропорт Хитроу (Getty Images)

На взлетно-посадочной полосе отказала сигнальная система

Из-за неисправности сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хитроу в Лондоне 7 ноября были отменены или задержаны десятки рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Аэропорт функционирует на полную мощность, поэтому нет возможности переправить самолеты с одной полосы на другую. Из-за этого задерживаются рейсы на прилет. Причины неисправности сигнальной системы сейчас выясняются.

По информации издания The Sun, рейсы отменены в Филадельфию, Осло, Мадрид, Париж, Ниццу, Женеву, Афины и другие города. Однако, точное количество отмененных и задержанных рейсов не указывается. 

В настоящее время пресс-служба аэропорта сообщила, что взлетно-посадочная полоса уже открыта и функционирует.

Аэропорт Хитроу - крупнейший авиаузел, соединяющий Великобританию с европейским материком. Хитроу занимает седьмое место в рейтинге загруженности аэропортов. Взлеты и посадки происходят в нем каждые полторы минуты.

Напомним, в июле этого года около аэропорта Хитроу произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на автодороге Стайнс-роуд к западу от Лондона.  

Отмечается, что огонь охватил площадь размером с четыре футбольных поля. Пожар тушили около ста спасателей и 15 пожарных машин.

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