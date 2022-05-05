Ядерный удар со стороны России возможен. Но лишь в ответ, - председатель Госдумы

Ядерный удар со стороны РФ возможен только как ответ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комсомольскую правду .

"Относительно Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено лишь как возможность ответа на нанесенный удар. Только в рамках обороны, если нанесут - мы ответим", - заявил Володин.

Напомним, ранее руководитель ГУР заявлял если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие, то это ускорит конец самой России. После этого война России против Украины завершится.

Также ранее в интервью одному иностранному СМИ президент Владимир Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия против Украины.