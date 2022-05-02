Если будет ядерный удар. Буданов назвал два сценария окончания войны с РФ

Если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие, то это ускорит конец самой России. После этого война России против Украины завершится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова для "НВ".

Как отметил Буданов, шанс на применение тактического ядерного оружия Россией был и остается.

"Использовать стратегическое ядерное оружие нет смысла, потому что мы достаточно близко друг от друга. Но тактическое ядерное оружие и его применение, просто ускорят конец России. Эта война закончится", - пояснил он.

По словам главы разведки, есть всего два варианта завершения войны России против Украины.

"Первый - разделение России на три и более части. И второй - относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни к чему. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории, от островов Японии до Кенигсберга", - сказал Буданов.

Он отметил, что большинство военно-политического руководства России это понимает, поэтому пытается вести диалог с Западом, несмотря на официальную риторику Кремля.

"А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится", - добавил глава ГУР.