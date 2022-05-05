Ядерний удар із боку Росії можливий. Але лише у відповідь, - голова Держдуми

Ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь, заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комсомольську правду.
"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено лише як можливість відповіді на завданий удар. Тільки в рамках оборони, якщо завдадуть - ми відповімо", - заявив Володін.
Нагадаємо, раніше керівник ГУР заявляв, якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, то це прискорить кінець самої Росії. Після цього війна Росії проти України завершиться.
Також раніше в інтерв'ю одному іноземному ЗМІ президент Володимир Зеленський оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї проти України.