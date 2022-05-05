RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ядерний удар із боку Росії можливий. Але лише у відповідь, - голова Держдуми

Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь, заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комсомольську правду.

"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено лише як можливість відповіді на завданий удар. Тільки в рамках оборони, якщо завдадуть - ми відповімо", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР заявляв, якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, то це прискорить кінець самої Росії. Після цього війна Росії проти України завершиться.

Також раніше в інтерв'ю одному іноземному ЗМІ президент Володимир Зеленський оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні