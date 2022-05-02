ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский оценил возможность ядерного удара РФ: не могу сказать на 100%, что не будут

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 09:37
Зеленский оценил возможность ядерного удара РФ: не могу сказать на 100%, что не будут Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия против Украины. Он считает, что нет полной уверенности в действиях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства австралийскому телеканалу Nine Network.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", - отметил гарант.

Зеленский добавил, что российская армия не учитывает последствий своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которым все равно. Это худшие. Это даже не враг", - отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский назвал российских военных варварами, которые оставляют раненых товарищей ради мародерства.

Также президент заявил, что российский народ несет полную ответственность за войну и военные преступления в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Российская Федерация Ядерное оружие
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада