Ядерний вибух у Хіросімі створив невідому речовину: її виявили через 80 років

Науковці зробили несподіване відкриття, досліджуючи наслідки атомного бомбардування Хіросіми. Вони виявили новий тип сплаву, який утворився під час ядерного вибуху й залишався непоміченим майже 80 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у Science Advances .

Унікальний сплав із плазми та випаруваного міста

Група дослідників на чолі з геологом і кристалографом Лукою Бінді з Флорентійського університету проаналізувала мікроскопічні зразки із Хіросіми.

Під час вибуху у 1945 році вогняна куля з температурою понад 7 000 градусів Цельсія миттєво перетворила будівлі, ґрунт, метал і скло на хаотичний плазмовий вир.

Цей процес створив гарячі металеві краплі - так звані "хіросімаїти", які розсіялися містом і осіли в довкіллі.

"Ми виявили раніше невідомий, багатий на кремній багатокомпонентний сплав усередині мікроскопічної сфери, сформованої під час атомного вибуху в Хіросімі", - розповів Лука Бінді.

"Це свідчить про те, що екстремальні умови зі швидким охолодженням дають змогу систематично досліджувати незвичні області структури та хімічного стану речовини", - додав вчений.

Науковці дослідили 34 зразки хіросімаїтів за допомогою мікроскопії, хімічного аналізу та рентгенівської дифракції. Розмір виявлених частинок становив близько 10 мікрометрів, це лише трохи більше за розмір людського еритроцита.

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Впорядкована структура серед хаосу

Усередині крихітного зерна науковці виявили впорядковану атомну структуру зі сплаву заліза, нікелю, кремнію та алюмінію. Усі ці елементи походять із випаруваних будівель і конструкцій, що опинилися в епіцентрі вибуху.

Це доводить, що ядерні вибухи не просто плавлять чи деформують наявні матеріали, а здатні створювати складні високоупорядковані кристалічні сплави.

Науковці акцентували на

Різниці з випробуванням Триніті: бомбу у Хіросімі підірвали на значно більшій висоті, що змінило фізичні умови формування кристалів.

Збереженні інформації: мікроскопічні сполуки закарбували деталі про вибух, який тривав лише кілька секунд.

Цінності для науки: з точки зору ядерної криміналістики такі кристали містять діагностичні дані про матеріали пристрою, довкілля та термохімічні умови під час детонації.

Подібні багатокомпонентні сплави зазвичай мають виняткову механічну міцність, термічну та корозійну стійкість.

Вчені переконані: вивчення таких екстремальних подій у контрольованих умовах допоможе глибше зрозуміти не лише історичні факти, а й невідомі хімічні процеси у природі.