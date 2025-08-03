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Ядерные угрозы Медведева играют на руку Трампу: CNN раскрыло причину

Воскресенье 03 августа 2025 12:53
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Ядерные угрозы Медведева играют на руку Трампу: CNN раскрыло причину Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп приказал переместить две американские атомные подводные лодки после того, как бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях сообщения с намеками на ядерную эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Причиной стало недовольство Москвы дедлайном, который Трамп поставил Кремлю для достижения мира в Украине - иначе США введут новые жесткие санкции.

Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и фактически отстраненный от принятия решений, пригрозил Западу использованием так называемой "Мертвой руки" - советской системы автоматизированного ядерного удара в ответ.

В США это заявление сочли "риторикой без влияния". Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.

Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок "в соответствующих регионах" на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.

Как отмечает издание, хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.

Отвлечение от внутренних тем

В CNN считают, что Трамп может использовать конфликт с РФ как инструмент демонстрации жесткости - при этом не обостряя ситуацию с лично Владимиром Путиным.

Это также дает пространство для отвлечения внимания от внутренних тем - включая скандалы вроде дела Эпштейна.

На этом фоне Трамп продолжает дипломатические усилия: его посланник в России и на Ближнем Востоке Стив Уиткофф готовит новый раунд переговоров с Кремлем.

Их цель - добиться прекращения огня до завершения срока, который Трамп установил для Москвы.

Несмотря на ядерную риторику, не прогнозируется немедленной эскалации.

Реальные рычаги влияния - экономические: именно возможность вторичных санкций против Китая и Индии за сотрудничество с РФ может иметь долгосрочный эффект.

Ультиматум Трампа и угрозы Медведева

28 июля Дональд Трамп изменил условия своего ультиматума для Кремля - вместо 50 дней на завершение войны он дал только десять. Новый дедлайн - 8 августа.

В ответ в России заявили, что "спецоперация" продолжается. Дмитрий Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне с Россией".

Американский лидер ответил жестко: предостерег Медведева от угроз и заявил, что тот "ступает на очень опасную территорию".

После этого Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам - место их дислокации не раскрывается.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
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