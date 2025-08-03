Ядерные угрозы Медведева играют на руку Трампу: CNN раскрыло причину
Президент США Дональд Трамп приказал переместить две американские атомные подводные лодки после того, как бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях сообщения с намеками на ядерную эскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Причиной стало недовольство Москвы дедлайном, который Трамп поставил Кремлю для достижения мира в Украине - иначе США введут новые жесткие санкции.
Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и фактически отстраненный от принятия решений, пригрозил Западу использованием так называемой "Мертвой руки" - советской системы автоматизированного ядерного удара в ответ.
В США это заявление сочли "риторикой без влияния". Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.
Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок "в соответствующих регионах" на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.
Как отмечает издание, хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.
Отвлечение от внутренних тем
В CNN считают, что Трамп может использовать конфликт с РФ как инструмент демонстрации жесткости - при этом не обостряя ситуацию с лично Владимиром Путиным.
Это также дает пространство для отвлечения внимания от внутренних тем - включая скандалы вроде дела Эпштейна.
На этом фоне Трамп продолжает дипломатические усилия: его посланник в России и на Ближнем Востоке Стив Уиткофф готовит новый раунд переговоров с Кремлем.
Их цель - добиться прекращения огня до завершения срока, который Трамп установил для Москвы.
Несмотря на ядерную риторику, не прогнозируется немедленной эскалации.
Реальные рычаги влияния - экономические: именно возможность вторичных санкций против Китая и Индии за сотрудничество с РФ может иметь долгосрочный эффект.
Ультиматум Трампа и угрозы Медведева
28 июля Дональд Трамп изменил условия своего ультиматума для Кремля - вместо 50 дней на завершение войны он дал только десять. Новый дедлайн - 8 августа.
В ответ в России заявили, что "спецоперация" продолжается. Дмитрий Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне с Россией".
Американский лидер ответил жестко: предостерег Медведева от угроз и заявил, что тот "ступает на очень опасную территорию".
После этого Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам - место их дислокации не раскрывается.