Ядерні навчання РФ та Білорусі: яка їх мета та чи чекати посилення обстрілів України

Головне: РФ розпочала масштабні ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів.

У Кремлі заявили, що мета маневрів - перевірка готовності військ та "стримування противника".

Білорусь бере участь у навчаннях разом із РФ, але, реального доступу до ядерної зброї не має.

Головна аудиторія ядерного шантажу РФ - західні країни.

Мета та масштаби навчань

У російському Міноборони сьогодні заявили, що залучили до заходів ракетні війська стратегічного призначення (РВСН), Тихоокеанський та Північний флоти. Офіційною метою названо "перевірку рівня підготовки військ та відпрацювання дій зі стримування противника".

Такі перевірки армія РФ проводить регулярно. Аналогічні навчання з відпрацюванням пусків ракет із підводних човнів та космодрому Плесецьк проходили у 2022-му році та жовтні 2023 року.

Яка роль Білорусі

Білоруська сторона ще вчора заявила, що маневри мають "плановий характер" і "не несуть загрози безпеці в регіоні". Їх військові "відпрацьовуватимуть доставку та підготовку ядерних боєприпасів до застосування".

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі РБК-Україна наголосив, що Білорусь регулярно бере участь у заходах з РФ через брак власного досвіду. Проте реального доступу до ядерної зброї Мінськ не має.

"Білоруси взагалі тут не дотичні до ядерної зброї. По факту ми не знаємо, чи вона в РБ є насправді, бо це ж може бути муляж", - зазначив Ступак.

Експерт пояснює, що ядерна зброя не зберігається в спорядженому стані. Ракета і ядерний заряд зберігаються окремо. Їх компонують тільки, коли вони плануються до запуску.

Експерт прямо пояснює, чому Росія залучила Білорусь і чому Мінськ за це хапається:

Брак досвіду в білорусів : Експерт зазначає, що у білоруських військових досвіду немає і вони "хапаються на будь-яку можливість потренуватися з росіянами".

: Експерт зазначає, що у білоруських військових досвіду немає і вони "хапаються на будь-яку можливість потренуватися з росіянами". Вигода для Кремля: Росіянам це вигідно для посилення ефекту залякування Заходу (чергове "бряцання" зброєю), хоча фактично білорусів до самої ядерної зброї навіть не допускають - усім керує лише 12-те Головне управління російського Генштабу.

На кого розрахований шантаж

Співрозмовник підтвердив, що ці навчання мають планову основу і затверджувалися ще у 2025 році, хоча терміни їх проведення могли дещо пришвидшити (перенести з червня на травень). Поточні дії Кремля є черговим "бряцанням" зброєю.

"Наші громадяни вже не звертають на це увагу, ми вже своє відбоялися ще в 22-му році. Тож я не думаю, що наших громадян ще можна цим налякати. А от західна аудиторія, вона лякається, тому, можливо, на них це так само розраховано", - пояснює Ступак.

Чи чекати посилення ракетних обстрілів

За словами Ступака, масштабні ядерні тренування ворога не впливають на інтенсивність ударів по території України. Натомість обстріли прив’язані суто до розвідки окупантів.

"Якщо вони знають, куди стріляти по території України, якщо вони розвідали через своїх навідників, то вони будуть стріляти. Саме цим пояснюються певні паузи, які в них виникають. Вони враховують інформацію, де розміщуються виробничі потужності ракетні, наші дронові, вони це перевіряють - це займає час. Саме цим пояснюється такий несистемний обстріл: то густо - то пусто, то багато - то пауза", - резюмував експерт.