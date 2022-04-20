Россия запустила межконтинентальную ракету "Сармат". США отслеживали старт и траекторию
Россия 20 апреля запустила с космодрома Плесецк (Архангельская область) межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". США были предупреждены об испытаниях и отслеживали траекторию полета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщили телеканалу в Министерстве обороны США, Россия предупредила об испытательном запуске баллистической ракеты "Сармат". Американские военные отслеживали момент старта и траекторию полета.
Ранее минобороны России объявило о проведении испытательного пуска своей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она была запущена из шахтной пусковой установки с космодрома Плесецк.
Ракета была запущена в направлении полигона Кура на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке. В российском военном ведомстве заявили, что она приземлилась в установленном районе.
Ракетная система "Сармат" - шахтный комплекс наземного базирования пятого поколения. Его основу составляет многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее дальность около 15 тысяч километров. Способна нести разделяющие ядерные боеголовки.
Напомним, 24 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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