Россия запустила межконтинентальную ракету "Сармат". США отслеживали старт и траекторию

Россия 20 апреля запустила с космодрома Плесецк (Архангельская область) межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". США были предупреждены об испытаниях и отслеживали траекторию полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщили телеканалу в Министерстве обороны США, Россия предупредила об испытательном запуске баллистической ракеты "Сармат". Американские военные отслеживали момент старта и траекторию полета.

Ранее минобороны России объявило о проведении испытательного пуска своей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она была запущена из шахтной пусковой установки с космодрома Плесецк.

Ракета была запущена в направлении полигона Кура на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке. В российском военном ведомстве заявили, что она приземлилась в установленном районе.

Ракетная система "Сармат" - шахтный комплекс наземного базирования пятого поколения. Его основу составляет многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее дальность около 15 тысяч километров. Способна нести разделяющие ядерные боеголовки.