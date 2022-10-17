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Ядерні навчання РФ не показують ознак застосування цієї зброї в Україні, - Білий дім

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Понеділок 17 жовтня 2022 19:44
Ядерні навчання РФ не показують ознак застосування цієї зброї в Україні, - Білий дім Фото: координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі(GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

США відстежують перебіг ядерних навчань армії РФ, які розпочалися в понеділок, та наразі не спостерігають ознак, які свідчили би про готовність застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джона Кірбі.

"За нашими очікуваннями, в межах цих навчань росіяни пересуватимуть деякі зі своїх стратегічних активів. Проте ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні", – зауважив Кірбі.

Кірбі уточнив, що проведення таких тренувань в Росії заплановане на регулярній основі з метою перевірки власних ядерних можливостей.

Нагадаємо, що НАТО розпочне проведення щорічних ядерних навчань "Стійкий полудень" у Європі вже в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів.

Також стало відомо, Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією.

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