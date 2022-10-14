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Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, - ЗМІ

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Норвегія, П'ятниця 14 жовтня 2022 00:24
Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, - ЗМІ Фото: Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faktisk .

Ймовірно, це пов'язано із ядерним шантажем Росії на тлі її поразки в Україні.

Супутниковий знімок за 7 жовтня показує, що на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири - Ту-95. За два дні Planet Labs зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, - ЗМІАвіабаза Оленья, 7 жовтня/Planet Labs

Розташування стратегічних бомбардувальників на Оленьє незвичайне, тому що зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути пов'язані з традиційними осінніми навчаннями "Гром", але допускають і наявність у них елемента ядерного стримування, а відтак - складової ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.

Востаннє російське ядерне навчання "Гром" відбулося у лютому 2022 року - менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вони однозначно були попередженням Заходу, щоби він не втручався", - каже норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага.

Нагадаємо, Норвегія патрулює свій кордон із РФ за допомогою гарнізону оборони в Сер-Варангері. Нещодавно країна посилила охорону на кордоні.

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