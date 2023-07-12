Ядерна зброя РФ в Білорусі: США відстежують ситуацію

Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

Зі слів спікера Державного департаменту, США, на тлі заяв та повідомлень про розміщення ядерної зброї Російською Федерацією в Білорусі, не бачать підстав для коригування розташування власних ядерних сил.

"Ми продовжуємо активно стежити за повідомленнями щодо угоди між Росією й Білоруссю, аби бути певними, що Росія зберігає контроль над своєю зброєю в разі будь-якого розгортання її в Білорусі та дотримується своїх зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї",- зазначив Міллер.

Він додав, що Америка не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою. Згодом, в Крмелі заявили, що залишають контроль над ядерною зброєю за собою.