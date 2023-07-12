Ядерное оружие РФ в Беларуси: США отслеживают ситуацию

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

По словам спикера Государственного департамента, США на фоне заявлений и сообщений о размещении ядерного оружия Российской Федерацией в Беларуси не видят оснований для корректировки расположения собственных ядерных сил.

"Мы продолжаем активно следить за сообщениями по соглашению между Россией и Беларусью, чтобы быть уверенными, что Россия сохраняет контроль над своим оружием в случае любого развертывания его в Беларуси и придерживается своих обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия",- отметил Миллер.

Он добавил, что Америка не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документ о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой. Позже, в Кремеле заявили, что оставляют контроль над ядерным оружием за собой.