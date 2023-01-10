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Ядерна тріада та "Кинджали". У Росії намагаються залякати постачаннями техніки у 2023 році

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Вівторок 10 січня 2023 11:23
Ядерна тріада та "Кинджали". У Росії намагаються залякати постачаннями техніки у 2023 році Ілюстративне фото: Росія намагається залякати постачанням озброєння у 2023 році (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що на озброєння армії агресора у 2023 році нібито має надійти нова військова техніка та ракети, зокрема, пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що цього року Міноборони РФ збирається наростити постачання високоточних гіперзвукових ракетних комплексів "Кинжал" та "Циркон", а також продовжити роботу над іншими "перспективними зразками".

Ядерна тріада та &quot;Кинджали&quot;. У Росії намагаються залякати постачаннями техніки у 2023 році

До того ж, Міноборони заявляє про зміцнення своєї так званої ядерної тріади та подальшого надходження на озброєння 22 пускових установок із міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", "Авангард" та "Сармат".

Також країна-окупант має намір у 2023 році отримати 3 стратегічні ракетоносці Ту-160, атомний підводний крейсер проекту "Борей-А" "Імператор Олександр III", 4 підводні човни та 12 надводних кораблів.

При цьому раніше повідомлялося, що чисельність Збройних сил РФ хочуть збільшити ще 350 тисяч до 1,5 млн осіб.

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