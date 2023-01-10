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Ядерная триада и "Кинжалы". В России пытаются запугать поставками техники в 2023 году

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Вторник 10 января 2023 11:23
Ядерная триада и "Кинжалы". В России пытаются запугать поставками техники в 2023 году Иллюстративное фото: Россия пытается запугать поставками вооружения в 2023 году (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявляют, что на вооружение армии агрессора в 2023 году якобы должна поступить новая военная техника и ракеты, в частности, пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в этом году Минобороны РФ собирается нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также продолжить работу над другими "перспективными образцами".

Ядерная триада и &quot;Кинжалы&quot;. В России пытаются запугать поставками техники в 2023 году

К тому же, Минобороны заявляет об укреплении своей так называемой ядерной триады и дальнейшем поступлении на вооружение 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Также страна-оккупант намерена в 2023 году получить 3 стратегических ракетоносца Ту-160, атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", 4 подводные лодки и 12 надводных кораблей.

При это раньше сообщалось, что численность Вооруженных сил РФ хотят увеличить еще на 350 тысяч до 1,5 млн человек.

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