Ядерная триада и "Кинжалы". В России пытаются запугать поставками техники в 2023 году

В России заявляют, что на вооружение армии агрессора в 2023 году якобы должна поступить новая военная техника и ракеты, в частности, пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что в этом году Минобороны РФ собирается нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также продолжить работу над другими "перспективными образцами".

К тому же, Минобороны заявляет об укреплении своей так называемой ядерной триады и дальнейшем поступлении на вооружение 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Также страна-оккупант намерена в 2023 году получить 3 стратегических ракетоносца Ту-160, атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", 4 подводные лодки и 12 надводных кораблей.