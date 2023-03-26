Ядерна риторика Росії небезпечна та безвідповідальна, - НАТО

Через день після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, НАТО розкритикувало Кремль за його "небезпечну та безвідповідальну" ядерну риторику.

"НАТО пильнує, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б спонукали нас коригувати нашу власну.", - заявив речник НАТО.

Він також наголосив, що посилання Росії на спільне використання ядерної зброї НАТО є абсолютно оманливим.

"Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО", - підкреслив речник.

Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Своєю чергою на заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі відреагували у Пентагоні та в українського президента Володимира Зеленського.

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