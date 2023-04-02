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Ядерна риторика РФ свідчить, що Білорусь не суверенна: в Латвії закликали посилити санкції

Новость на русском →
Неділя 02 квітня 2023 12:34
Ядерна риторика РФ свідчить, що Білорусь не суверенна: в Латвії закликали посилити санкції Фото: Едгарс Рінкевичс (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заходу слід запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі після заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я вважаю, що це акт відчаю, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для пана Путіна", - сказав він.

Так, Рінкевичс підкреслив, що ні за три дні, ні за три тижні, ні за три місяці росіяни не змогли захопити жодного великого міста в Україні.

"Я вважаю, що це лише продовження ядерного шантажу, який ми спостерігали минулого року. На мою думку, таке оголошення чітко свідчить про те, що Білорусь не є суверенною державою. Це фактично частина російського військового округу. І нам потрібно накласти більше санкцій як на Росію, так і на Білорусь, просто щоб дати зрозуміти, що цей шантаж, ці кроки не спрацюють", - сказав він.

Міністр вважає, що ядерна риторика РФ не така впливова, як можна було б подумати. При цьому він підкреслив, що не можна припускати, що якщо Захід не допоможемо Україні, Росія зупиниться і не піде на ескалацію.

"Мета Путіна - не сісти за стіл переговорів - мета Путіна - захопити Україну, (етнічно - ред.) очистити її, вчинити всі ті звірства, виявлені на територіях, звільнених Україною", - додав Рінкевичс.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Окрім того, в ООН вважають ризик застосування ядерної зброї є "вищим, ніж у часи холодної війни.

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