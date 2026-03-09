Ядерна "невидимка": США звинуватили Китай у таємних випробовуваннях

Докази таємних випробувань

За даними Державного департаменту США, КНР провела серію вибухів малої потужності, еквівалентних сотням тонн тротилу. Американська розвідка зафіксувала конкретний інцидент, що стався 22 червня 2020 року: сейсмічні станції виявили поштовхи магнітудою 2,75, які за графіками чітко відповідають ядерному випробуванню.

Заступник держсекретаря Томас ДіНанно заявив, що Пекін використовує метод "декуплінгу" - проведення вибухів у підземних камерах для зменшення сейсмічного ефекту. Це дозволяє обходити систему моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка технічно не може ідентифікувати вибухи потужністю менше 500 тонн.

Ядерна експансія Китаю

Аналітики наголошують, що Китай став найбільш швидкозростаючою ядерною потугою у світі. Крім імовірних випробувань, Пекін активно будує шахти для міжконтинентальних балістичних ракет, кількість яких уже перевищила американські показники.

На відміну від часів Холодної війни, нинішній арсенал КНР розрахований не лише на стримування, а й на потенційне ведення ядерної війни. При цьому китайська сторона категорично відмовляється від переговорів щодо контролю над озброєннями та прозорості своїх полігонів.