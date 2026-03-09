Доказательства тайных испытаний

По данным Государственного департамента США, КНР провела серию взрывов малой мощности, эквивалентных сотням тонн тротила. Американская разведка зафиксировала конкретный инцидент, произошедший 22 июня 2020 года: сейсмические станции обнаружили толчки магнитудой 2,75, которые по графикам четко соответствуют ядерному испытанию.

Заместитель госсекретаря Томас ДиНанно заявил, что Пекин использует метод "декуплинга" - проведение взрывов в подземных камерах для уменьшения сейсмического эффекта. Это позволяет обходить систему мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая технически не может идентифицировать взрывы мощностью менее 500 тонн.

Ядерная экспансия Китая

Аналитики отмечают, что Китай стал самой быстрорастущей ядерной державой в мире. Кроме вероятных испытаний, Пекин активно строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет, количество которых уже превысило американские показатели.

В отличие от времен Холодной войны, нынешний арсенал КНР рассчитан не только на сдерживание, но и на потенциальное ведение ядерной войны. При этом китайская сторона категорически отказывается от переговоров по контролю над вооружениями и прозрачности своих полигонов.