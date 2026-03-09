Ядерная "невидимка": США обвинили Китай в тайных испытаниях

США обвиняют Китай в проведении тайных ядерных испытаний на полигоне Лобнор, несмотря на действующий международный запрет. Пекин якобы использует специальные методы маскировки сейсмических сигналов, чтобы скрыть разработку новейшего оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Доказательства тайных испытаний

По данным Государственного департамента США, КНР провела серию взрывов малой мощности, эквивалентных сотням тонн тротила. Американская разведка зафиксировала конкретный инцидент, произошедший 22 июня 2020 года: сейсмические станции обнаружили толчки магнитудой 2,75, которые по графикам четко соответствуют ядерному испытанию.

Заместитель госсекретаря Томас ДиНанно заявил, что Пекин использует метод "декуплинга" - проведение взрывов в подземных камерах для уменьшения сейсмического эффекта. Это позволяет обходить систему мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), которая технически не может идентифицировать взрывы мощностью менее 500 тонн.

Ядерная экспансия Китая

Аналитики отмечают, что Китай стал самой быстрорастущей ядерной державой в мире. Кроме вероятных испытаний, Пекин активно строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет, количество которых уже превысило американские показатели.

В отличие от времен Холодной войны, нынешний арсенал КНР рассчитан не только на сдерживание, но и на потенциальное ведение ядерной войны. При этом китайская сторона категорически отказывается от переговоров по контролю над вооружениями и прозрачности своих полигонов.