Ядерна енергія та ШІ: NASA готує безпрецедентну космічну місію на Марс

Як повідомляє NASA, нова експедиція Skyfall поєднає передову авіаційну інженерію, штучний інтелект для навігації та першу в історії міжпланетних польотів ядерну електричну силову установку.

Навіщо розвивати надзвукову швидкість?

Вчені пояснили: атмосфера Марса надзвичайно розріджена - її щільність становить лише 1% від земної. Через брак молекул повітря гвинтам важко створити достатню підйомну силу, тому розробникам довелося кардинально збільшити швидкість їхнього обертання.

Під час симуляції марсіанських умов у лабораторії JPL гвинти нового дрона розігнали до 870 км/год, подолавши звуковий бар'єр у марсіанському середовищі.

Попередній апарат Ingenuity тримався у межах 0,7 Маха (до 2700 обертів на хвилину), щоб уникнути непередбачуваної поведінки повітряних потоків.

Успішний тест підтвердив, що конструкція витримує надзвукові навантаження, а це дозволить гелікоптерам підіймати важкі сканери та камери для картографування територій під майбутні пілотовані місії.

Десантування у польоті та ШІ-автопілот

Замість традиційних складних систем посадки, як-от величезні надувні подушки безпеки або тросові системи "небесний кран" (використовувалися для Curiosity та Perseverance), NASA застосує нову схему:

1. Три гелікоптери класу Ingenuity увійдуть в атмосферу всередині материнського корабля.

2. Безпосередньо під час зниження десантної платформи дрони увімкнуть двигуни, від'єднаються від неї у повітрі й самостійно полетять до поверхні.

3. Безпеку приземлення контролюватиме інтелектуальна бортова система Autonomy. У разі виникнення збоїв або потрапляння у піщану бурю ШІ самостійно стабілізує апарат і знайде безпечний майданчик для посадки.

Перший ядерний двигун у глибокому космосі

Місія Skyfall стане першим міжпланетним польотом, де замість сонячних батарей використають ядерну електричну енергію. Дослідники пояснюють: звичайні фотоелементи неефективні за орбітою Юпітера через брак сонячного світла, а паливні баки сильно обмежують вагу корабля.

Використання ядерної енергії зніме обмеження на дальність польотів роботів - тривалість місії залежатиме суто від зносостійкості самого заліза.

Технологія також стане основою для майбутньої постійної бази NASA на Місяці. Розроблений ядерний реактор Lunar Reactor-1 (LR-1) забезпечить колонію безперебійною енергією під час екстремальних місячних ночей, які тривають по 14 земних діб поспіль.