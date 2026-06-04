Ядерная энергия и ИИ: NASA готовит беспрецедентную космическую миссию на Марс

Как сообщает NASA, новая экспедиция Skyfall объединит передовую авиационную инженерию, искусственный интеллект для навигации и первую в истории межпланетных полетов ядерную электрическую силовую установку.

Зачем развивать сверхзвуковую скорость?

Ученые объяснили: атмосфера Марса чрезвычайно разрежена - ее плотность составляет лишь 1% от земной. Из-за нехватки молекул воздуха винтам трудно создать достаточную подъемную силу, поэтому разработчикам пришлось кардинально увеличить скорость их вращения.

Во время симуляции марсианских условий в лаборатории JPL винты нового дрона разогнали до 870 км/ч, преодолев звуковой барьер в марсианской среде.

Предыдущий аппарат Ingenuity держался в пределах 0,7 Маха (до 2700 оборотов в минуту), чтобы избежать непредсказуемого поведения воздушных потоков.

Успешный тест подтвердил, что конструкция выдерживает сверхзвуковые нагрузки, а это позволит вертолетам поднимать тяжелые сканеры и камеры для картографирования территорий под будущие пилотируемые миссии.

Десантирование в полете и ИИ-автопилот

Вместо традиционных сложных систем посадки, таких как огромные надувные подушки безопасности или тросовые системы "небесный кран" (использовались для Curiosity и Perseverance), NASA применит новую схему:

1. Три вертолета класса Ingenuity войдут в атмосферу внутри материнского корабля.

2. Непосредственно во время снижения десантной платформы дроны включат двигатели, отсоединятся от нее в воздухе и самостоятельно полетят к поверхности.

3. Безопасность приземления будет контролировать интеллектуальная бортовая система Autonomy. В случае возникновения сбоев или попадания в песчаную бурю ИИ самостоятельно стабилизирует аппарат и найдет безопасную площадку для посадки.

Первый ядерный двигатель в глубоком космосе

Миссия Skyfall станет первым межпланетным полетом, где вместо солнечных батарей используют ядерную электрическую энергию. Исследователи объясняют: обычные фотоэлементы неэффективны за орбитой Юпитера из-за нехватки солнечного света, а топливные баки сильно ограничивают вес корабля.

Использование ядерной энергии снимет ограничения на дальность полетов роботов - продолжительность миссии будет зависеть исключительно от износостойкости самого железа.

Технология также станет основой для будущей постоянной базы NASA на Луне. Разработанный ядерный реактор Lunar Reactor-1 (LR-1) обеспечит колонию бесперебойной энергией во время экстремальных лунных ночей, которые длятся по 14 земных суток подряд.