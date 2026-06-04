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Ядерная энергия и ИИ: NASA готовит беспрецедентную космическую миссию на Марс

13:07 04.06.2026 Чт
3 мин
Инженеры Лаборатории реактивного движения успешно испытали лопасти марсианского вертолета на сверхзвуковой скорости
aimg Ольга Завада
Ядерная энергия и ИИ: NASA готовит беспрецедентную космическую миссию на Марс В NASA придумали новый способ высадки на Марс (скриншот: NASA Jet Propulsion Laboratory)
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Дрон Ingenuity доказал, что полеты в разреженной атмосфере Марса возможны, однако его конструкция не позволяла переносить тяжелое научное оборудование. Для следующей миссии Skyfall, запланированной на конец 2028 года, инженеры NASA создали более мощную версию аппарата.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.

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Как сообщает NASA, новая экспедиция Skyfall объединит передовую авиационную инженерию, искусственный интеллект для навигации и первую в истории межпланетных полетов ядерную электрическую силовую установку.

Зачем развивать сверхзвуковую скорость?

Ученые объяснили: атмосфера Марса чрезвычайно разрежена - ее плотность составляет лишь 1% от земной. Из-за нехватки молекул воздуха винтам трудно создать достаточную подъемную силу, поэтому разработчикам пришлось кардинально увеличить скорость их вращения.

Во время симуляции марсианских условий в лаборатории JPL винты нового дрона разогнали до 870 км/ч, преодолев звуковой барьер в марсианской среде.

Предыдущий аппарат Ingenuity держался в пределах 0,7 Маха (до 2700 оборотов в минуту), чтобы избежать непредсказуемого поведения воздушных потоков.

Успешный тест подтвердил, что конструкция выдерживает сверхзвуковые нагрузки, а это позволит вертолетам поднимать тяжелые сканеры и камеры для картографирования территорий под будущие пилотируемые миссии.

Десантирование в полете и ИИ-автопилот

Вместо традиционных сложных систем посадки, таких как огромные надувные подушки безопасности или тросовые системы "небесный кран" (использовались для Curiosity и Perseverance), NASA применит новую схему:

1. Три вертолета класса Ingenuity войдут в атмосферу внутри материнского корабля.

2. Непосредственно во время снижения десантной платформы дроны включат двигатели, отсоединятся от нее в воздухе и самостоятельно полетят к поверхности.

3. Безопасность приземления будет контролировать интеллектуальная бортовая система Autonomy. В случае возникновения сбоев или попадания в песчаную бурю ИИ самостоятельно стабилизирует аппарат и найдет безопасную площадку для посадки.

Первый ядерный двигатель в глубоком космосе

Миссия Skyfall станет первым межпланетным полетом, где вместо солнечных батарей используют ядерную электрическую энергию. Исследователи объясняют: обычные фотоэлементы неэффективны за орбитой Юпитера из-за нехватки солнечного света, а топливные баки сильно ограничивают вес корабля.

Использование ядерной энергии снимет ограничения на дальность полетов роботов - продолжительность миссии будет зависеть исключительно от износостойкости самого железа.

Технология также станет основой для будущей постоянной базы NASA на Луне. Разработанный ядерный реактор Lunar Reactor-1 (LR-1) обеспечит колонию бесперебойной энергией во время экстремальных лунных ночей, которые длятся по 14 земных суток подряд.

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