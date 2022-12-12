Ядерна енергетика РФ не опиниться в черговому пакеті санкцій ЄС, - МЗС Угорщини

Дев'ятий пакет санкцій ЄС не передбачає додаткових кроків проти російської енергетичної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку приводить телеканал М1.
"Нам вдалося домовитися про те, що заходи, що загрожують безпеці енергопостачання, не будуть включені до цього санкційного пакета", - сказав Сійярто.
Міністр зазначив, що дев'ятий пакет не передбачає додаткових кроків проти російської енергетичної галузі. Сійярто вважає, що вона і без того чи не повністю обкладена заборонами та обмеженнями.
Раніше Сійярто неодноразово заявляв, що Угорщина не допустить застосування санкцій щодо російської ядерної галузі, оскільки це ставить під загрозу її енергопостачання.
АЕС "Пакш", збудована в Угорщині за радянськими технологіями, використовує російське ядерне паливо. Чотири енергоблоки станції забезпечують вироблення майже половини всієї електроенергії в країні, і сторони здійснюють спільний проект "Пакш-2", який передбачає будівництво ще двох нових ядерних реакторів
Нагадаємо, що Європейський Союз планує створити посаду представника з питань санкцій, який вимагатиме більш жорсткого виконання санкцій у країнах, зокрема Туреччині, для попередження обходу заходів Росією.
Країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.
ЄС у рамках нових санкцій проти РФ може призупинити ліцензії на мовлення у блоці російських телеканалів "НТВ", "РЕН ТВ", "Росія 1" та "Перший канал".
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