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У ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій, - FT

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Понеділок 12 грудня 2022 09:44
У ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій, - FT Фото: у У ЄС з’явиться представник для контролю за дотриманням санкцій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз планує створити посаду представника з питань санкцій, який вимагатиме більш жорсткого виконання санкцій у країнах, зокрема Туреччині, для попередження обходу заходів Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, з січня нову посаду може обійняти Девід О'Салліван, колишній посол ЄС у США. Він має очолити зусилля Єврокомісії із забезпечення повного дотримання виконання санкцій у всьому світі.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, очікується, що комісія прийме рішення про призначення 13 грудня.

Серед країн, які знаходяться в центрі уваги в ЄС, є Туреччина, яка відмовилася повторювати санкції ЄС, застосовані проти Кремля.

США та ЄС наполягали, зокрема, на тому, щоб Анкара припинила поставки заборонених товарів трейдерами, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції, встановлений Росією. Серед інших країн, у центрі уваги - Сербія та Об’єднані Арабські Емірати.

РБК-Україна писало про наміри ЄС створити орган для контролю санкційної політики.

Також повідомлялося, що Рада ЄС на рівні глав МЗС сьогодні обговорить ситуацію в Україні і, можливо, ухвалить дев'ятий пакет санкцій щодо Росії.

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