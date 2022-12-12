Ядерная энергетика РФ не окажется в очередном пакете санкций ЕС, - МИД Венгрии

"Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что девятый пакет не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли. Сийярто считает, что она и без того едва ли не полностью обложена запретами и ограничениями.

Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не допустит применения санкций по отношению к российской ядерной отрасли, поскольку это ставит под угрозу ее энергоснабжение.

АЭС "Пакш", построенная в Венгрии по советским технологиям, использует российское ядерное топливо. Четыре энергоблока станции обеспечивают выработку почти половины всей электроэнергии в стране, и стороны осуществляют совместный проект "Пакш-2", предусматривающий строительство еще двух новых ядерных реакторов.