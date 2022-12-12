Ядерная энергетика РФ не окажется в очередном пакете санкций ЕС, - МИД Венгрии

Девятый пакет санкций ЕС не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит телеканал М1.
"Нам удалось договориться о том, что меры, угрожающие безопасности энергоснабжения, не будут включены в этот санкционный пакет", - сказал Сийярто.
Министр отметил, что девятый пакет не предусматривает дополнительных шагов против российской энергетической отрасли. Сийярто считает, что она и без того едва ли не полностью обложена запретами и ограничениями.
Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не допустит применения санкций по отношению к российской ядерной отрасли, поскольку это ставит под угрозу ее энергоснабжение.
АЭС "Пакш", построенная в Венгрии по советским технологиям, использует российское ядерное топливо. Четыре энергоблока станции обеспечивают выработку почти половины всей электроэнергии в стране, и стороны осуществляют совместный проект "Пакш-2", предусматривающий строительство еще двух новых ядерных реакторов.
Напомним, что Европейский Союз планирует создать должность представителя по санкциям, который потребует более жесткого выполнения санкций в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.
Страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.
ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал".
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