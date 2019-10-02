Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем

На кону боя стоять титулы IBF и IBO в среднем весе
Украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин провели открытую тренировку в Нью-Йорке перед боем за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Об этом сообщает BoxingScene.
Мероприятие было открытым для фанатов и журналистов. Соперники боксировали на ринге, установленном возле арены Madison Square Garden, где в уже эту субботу, 5 октября, состоится их поединок.
Photos: Derevyanchenko Shows Off Moves For Golovkin Clash https://t.co/vBTdkZjeoF pic.twitter.com/8R2cFwvJOb— BoxingScene.com (@boxingscene) October 1, 2019
Деревянченко отработал удары со своим наставником Андре Розье, а Головкин продемонстрировал свои навыки под руководством тренера Джонатона Бэнкса.
Photos: Golovkin Hits New York City, Puts in Work https://t.co/GSr3a10tfM pic.twitter.com/AWQiZXP0mJ— BoxingScene.com (@boxingscene) October 1, 2019
Напомним, соперники уже провели первую дуэль взглядов.
Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль Альварес, но он был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.
Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.
Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.
Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.