Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем

На кону боя стоять титулы IBF и IBO в среднем весе

Украинец Сергей Деревянченко и казахстанский боксер Геннадий Головкин провели открытую тренировку в Нью-Йорке перед боем за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Об этом сообщает BoxingScene.

Мероприятие было открытым для фанатов и журналистов. Соперники боксировали на ринге, установленном возле арены Madison Square Garden, где в уже эту субботу, 5 октября, состоится их поединок.

Деревянченко отработал удары со своим наставником Андре Розье, а Головкин продемонстрировал свои навыки под руководством тренера Джонатона Бэнкса.

Напомним, соперники уже провели первую дуэль взглядов.

Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль Альварес, но он был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.

Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.