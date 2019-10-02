Дерев'янченко і Головкін провели відкрите тренування перед боєм

На кону бою стоятимуть титули IBF і IBO у середній вазі
Українець Сергій Дерев'янченко і казахстанський боксер Геннадій Головкін провели відкрите тренування в Нью-Йорку перед боєм за вакантні титули чемпіона світу в середній вазі за версіями IBF і IBO. Про це повідомляє BoxingScene.
Захід був відкритим для фанатів і журналістів. Суперники боксували на рингу, встановленому біля арени Madison Square Garden, де в уже цієї суботи, 5 жовтня, відбудеться їх поєдинок.
Photos: Derevyanchenko Shows Off Moves For Golovkin Clash https://t.co/vBTdkZjeoF pic.twitter.com/8R2cFwvJOb— BoxingScene.com (@boxingscene) October 1, 2019
Дерев'янченко відпрацював удари зі своїм наставником Андре Розьє, а Головкін продемонстрував свої навички під керівництвом тренера Джонатон Бенкса.
Photos: Golovkin Hits New York City, Puts in Work https://t.co/GSr3a10tfM pic.twitter.com/AWQiZXP0mJ— BoxingScene.com (@boxingscene) October 1, 2019
Нагадаємо, суперники вже провели першу дуель поглядів.
Раніше поясом IBF в середній вазі володів Сауль Альварес, але він був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.
Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.
Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.
Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.