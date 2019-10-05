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Деревянченко - Головкин: анонс боя

Новости » Спорт    05.10.2019 - 13:01
Деревянченко - Головкин: анонс боя
Фото: Головкин - Деревянченко (matchroomboxing.com)

Готовимся к поединку за титулы IBF и IBO в среднем весе

Украинец Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин сразятся за чемпионские титулы IBF и IBO. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале Xsport, ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени. Букмекеры считают казахстанца фаворитом противостояния. Накануне поединка прошла традиционная процедура взвешивания, каждый из боксеров уложился в лимит среднего веса.

5-6 октября 05:30
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

На кону этого боя будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также за пояс Международной боксерской организации (IBO).

Казахстанский боксер ранее уже владел титулом IBF, который он потерял в прошлом году за отказ от боя с Деревянченко. Вакантный титул украинец разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил раздельным решением судей. Позже Джейкобс проиграл пояс в бою с мексиканцем Саулем Альваресом, но тот был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Поэтому для Деревянченко это уже будет вторая попытка завладеть поясом IBF. В своем последнем бою он единогласным решением судей одолел немца эквадорского происхождения Джека Кулкая и стал официальным претендентом на титул.

По информации СМИ, по итогам предстоящего боксерского поединка Головкин получит 15 млн долларова, а Сергей Деревянченко - 5,2 млн долларов.

Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса
Новости Украины бойСергей ДеревянченкоГеннадий ГоловкинБокс
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