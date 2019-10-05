ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Головкин перевесил Деревянченко накануне боя за два чемпионских титула

Новости » Спорт    05.10.2019 - 10:30
Головкин перевесил Деревянченко накануне боя за два чемпионских титула
Фото: Головкин - Деревянченко (twitter.com/DAZN_USA)

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин прошли процедуру взвешивания перед боем за два чемпионских титула - IBF и IBO. Об этом сообщается в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

Казахстанский боксер оказался тяжелее украинца. Вес Деревянченко составил 72,1 кг, в то время как Головкина - 72,2 кг.

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Поединок Деревянченко - Головкин за пояса IBF и IBO в среднем весе состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

На территории Украины бой в прямой трансляции покажет телеканал Xsport. Ориентировочное время начала - в воскресенье, 6 октября, в 5:30 утра по киевскому времени.

Ранее поясом IBF в среднем весе владел Сауль Альварес, но он был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца.

Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.

Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса
Новости Украины бойСергей ДеревянченкоГеннадий ГоловкинБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь