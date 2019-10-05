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Дерев'янченко - Головкін: анонс бою

Новини » Спорт    05.10.2019 - 13:01
Дерев'янченко - Головкін: анонс бою
Фото: Головкін - Дерев'янченко (matchroomboxing.com)

Готуємося до поєдинку за титули IBF і IBO в середній вазі

Українець Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін битимуться за чемпіонські титули IBF і IBO. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі Xsport, орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом. Букмекери вважають казаха фаворитом протистояння. Напередодні поєдинку пройшла традиційна процедура зважування, кожен з боксерів вклався в ліміт середньої ваги.

5-6 жовтня 05:30
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

На кону цього бою стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), а також за пояс Міжнародної боксерської організації (IBO).

Казахстанський боксер раніше вже володів титулом IBF, який він втратив минулого року за відмову від бою з Дерев'янченком. Вакантний титул українець розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився роздільним рішенням суддів. Пізніше Джейкобс програв пояс в бою з мексиканцем Саулом Альваресом, але той був позбавлений титулу після невдалих переговорів про поєдинок проти українця.

Тому для Дерев'янченко це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. У своєму останньому бою він одноголосним рішенням суддів здолав німця еквадорського походження Джека Кулка і став офіційним претендентом на титул.

За інформацією ЗМІ, за підсумками майбутнього боксерського поєдинку Головкін отримає 15 млн доларових, а Сергій Дерев'янченко - 5,2 млн доларів.

Дерев'янченко і Головкін провели відкрите тренування перед боєм На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса
Новини України бойСергій Дерев'янченкоГеннадій ГоловкінБокс
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