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Депутати від "СН" можуть дати свідчення, що Скороход пропонувала їм хабарі, - Арахамія

Новини » Політика     15.11.2019 - 13:19
Депутати від "СН" можуть дати свідчення, що Скороход пропонувала їм хабарі, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Глава фракції "Слуга народу" дізнався, що Скороход пропонувала хабарі ще кілька тижнів тому

Члени комітету парламенту з питань енергетики готові дати свідчення Національному антикорупційному бюро про те, що депутат Анна Скороход пропонувала їм хабарі. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, скільки людей готові дати свідчення НАБУ, що Скороход пропонувала хабара, Арахамія відповів:

"Три члени комітету енергетичного. Всі члени цього комітету...Це свідки, хай слідство покаже", - повідомив Арахамія.

За його словами, про пропозицію грошей від депутата Анни Скороход дізнався ще кілька тижнів тому.

"Два-три тижні. По-перше, свідок був один. Він не хотів свідчити в НАБУ офіційно, а коли вчора це сталося, вони прийшли і сказали: тепер ми готові. Я побачив, що їх троє", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 15 листопада нардепи Скороход і Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично мотивованим.

Зазначимо, раніше Арахамія заявив, що особисто буде пропонувати виключити Скороход з фракції.

"Тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції і не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції", - заявив він.

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