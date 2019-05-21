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Евростат назвал цены на электроэнергию для жителей стран ЕС

Новости » Экономика    21.05.2019 - 14:50
Евростат назвал цены на электроэнергию для жителей стран ЕС
Фото: линия электропередач (РБК-Украина)

Средняя цена в странах ЕС в пять раз выше, чем в Украине

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года составляли 21,1 евро за 100 кВт-ч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, цены варьировались от 10 евро за 100 кВтч в Болгарии до 30 евро за 100 кВтч в Дании, Германии и Бельгии. Налоги и сборы в ЕС составляли в среднем более трети (37%) от цены электроэнергии, взимаемой с домашних хозяйств.

Средние цены на электроэнергию во второй половине 2018 года были самыми низкими в Болгарии (10,1 евро) за 100 кВт-ч, Литва (11,0 евро) и Венгрия (11,2 евро) и самая высокая в Дании (31,2 евро), Германия (30,0 евро) и Бельгия (29,4 евро).

Евростат назвал цены на электроэнергию для жителей стран ЕС

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения за 1 кВт-ч составила 1,20 грн с НДС.

Таким образом, по текущему курсу (около 30 грн за евро) средняя цена в Украине составляет 4 евро за 100 кВт-ч, что более чем пять раз меньше, чем в странах ЕС.

По данным НКРЭКУ, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт∙ч).

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