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Регулятор сравнил потребление электроэнергии в Украине и странах ЕС

Новости » Экономика    08.04.2019 - 13:36
Регулятор сравнил потребление электроэнергии в Украине и странах ЕС
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребление меньше, цена ниже

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала данные по потреблению и ценам на электроэнергию в Украине и странах Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комиссии в Facebook.

По данным НКРЭКУ, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт∙ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт∙ч).

В то же время стоимость электроэнергии (1,28 грн за кВт∙ч) в Украине значительно ниже, чем в странах соседях (Румыния - 4,21 грн, Польша - 4,86 грн, Словакия - 5,84 грн, Чехия - 6,81 грн).

Продолжительность перерывов в электроснабжении в Украине значительно выше, чем в странах ЕС: плановые 455 минут за 2018 год, внеплановые - 696. В ЕС - 160 минут плановые, 102 - неплановые.

Регулятор сравнил потребление электроэнергии в Украине и странах ЕС

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения за 1 кВт⋅ч составила 1,20 грн с НДС, что меньше, чем в первом полугодии 2018 года (1,21 грн)

Напомним, по состоянию на конец февраля 2019 года задолженность населения по поставке электрической энергии составила 6,1 млрд грн.

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