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Депутаты Европарламента завтра обсудят выход Британии из ЕС

Новости » Политика    15.01.2019 - 21:14
Депутаты Европарламента завтра обсудят выход Британии из ЕС
Иллюстративное фото (Getty Images)

Завтра запланированы дебаты на 90 минут

Депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг выхода Британии из состава Европейского союза утром в среду, 16 января, на пленарном заседании в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Европарламента.

Сообщается, что завтра запланированы дебаты на 90 минут. Дебаты пройдут на следующий день после голосования в Палате общин парламента Великобритании по вопросу проекта договора об условиях Brexit.

Напомним, 15 января Палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit. Отметим, что при этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза.

Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

Как известно, в парламент Британии на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС.

Ранее более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение.

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