Депутаты Европарламента завтра обсудят выход Британии из ЕС

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Завтра запланированы дебаты на 90 минут

Депутаты Европейского парламента обсудят ситуацию вокруг выхода Британии из состава Европейского союза утром в среду, 16 января, на пленарном заседании в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Европарламента.

Сообщается, что завтра запланированы дебаты на 90 минут. Дебаты пройдут на следующий день после голосования в Палате общин парламента Великобритании по вопросу проекта договора об условиях Brexit.

Напомним, 15 января Палата лордов парламента Британии не поддержала правительственный проект соглашения по выходу из ЕС и отвергла вариант Brexit. Отметим, что при этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза.

Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

Как известно, в парламент Британии на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС.

Ранее более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение.