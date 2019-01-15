Депутати Європарламенту завтра обговорять вихід Британії з ЄС

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Завтра заплановані дебати на 90 хвилин

Депутати Європейського парламенту обговорять ситуацію навколо виходу Британії з складу Європейського союзу вранці в середу, 16 січня, на пленарному засіданні у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Європарламенту.

Повідомляється, що завтра заплановані дебати на 90 хвилин. Дебати пройдуть на наступний день після голосування в Палаті громад парламенту Великобританії з питання проекту договору про умови Brexit.

Нагадаємо, 15 січня Палата лордів парламенту Британії не підтримала урядовий проект угоди щодо виходу з ЄС і відкинула варіант Brexit. Зазначимо, що при цьому прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей проти відстрочки виходу зі складу Європейського союзу.

Євросоюз готується відкласти Brexit після того, як прийшов до висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. Голосування за угодою з ЄС має відбутися 15 січня.

Як відомо, в парламент Британії на цьому тижні можуть внести два законопроекти для проведення нового референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Раніше більше ста депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Британії із закликом відмовитися від Brexit. У листі євродепутати пишуть, що в разі скасування Brexit, вони підтримають це рішення.