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Депутатов нет в координационном совете по коронавирусу, - Разумков

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 21:12
Депутатов нет в координационном совете по коронавирусу, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Нардепов не включили в состав Координационного совета

В Координационный совет по вопросам распространения коронавируса не вошли представители парламента. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, народные депутаты не вошли в состав Координационного совета, который недавно была создан президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ситуация следующая, в координационный совет... Он был создан президентом, если я не ошибаюсь, 16-го марта. Там президент, там секретарь СНБО, представители Офиса президента, правительства, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной рады там нет. Их не включили в работу этого координационного совета", - заявил он.

Напомним, 16 марта Зеленский создал координационный совет по противодействию коронавирусу. Совет был создан как консультативно-совещательный орган, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений относительно эффективных мер против распространения коронавируса в Украине.

На следующий день Зеленский ввел в состав координационного совета министра социальной политики Марину Лазебную.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 22 марта в Украине было официально подтверждено 47 случаев коронавируса. Одному больному уже удалось выздороветь. Три человека умерли от коронавируса.

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